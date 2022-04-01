Время в Ереване: 11:07:36,   1 Апрель

Борцы греко-римского стиля начинают борьбу на чемпионате Европы

Борцы греко-римского стиля начинают борьбу на чемпионате Европы

Члены сборной Армении по греко-римской борьбе начинают борьбу на чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», Рудик Мкртчян (55 кг) в четвертьфинале первенства Европы встретится с Корьюном Согомоняном, выступающим за Украину, соперник Грачья Погосяна (63 кг) будет известен после квалификационного раунда.

Чемпион мира Малхас Амоян (77 кг) в квалификационном раунде встретится с Мантасом Синкевичиусом из Литвы, супертяжеловес Давид Овасапян - с поляком Рафалом Краевски.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]