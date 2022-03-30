34 учащихся из России, Украины и Беларуси поступили в школы Еревана

Интеграция учащихся в образовательный процесс осуществляется согласно «Порядку вовлечения детей школьного возраста в общеобразовательный процесс, организации образования детей позже установленного срока, перевода учащегося в другое учебное заведение и освобождения из учебного заведения», утвержденного приказом N1640—Н Министерства образования и науки Республики Армения от 24-го ноября 2010 г.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, согласно указанному порядку, иностранные подданные, лица, имеющие двойное гражданство, лица, не имеющие гражданства Республики Армения, а также в случае, если один из родителей является гражданином Армении, а другой входит в число упомянутых, выбор языка ребенка осуществляется самостоятельно. В остальных случаях, если родители учащегося являются гражданами Республики Армения, язык обучения – армянский.

Дети граждан Армении, обучение которых в 1-4 классах проходило на иностранном языке в других странах, продолжают обучение на армянском языке, в соответствующем классе согласно индивидуальному учебному плану. Дети граждан Республики Армения, прошедшие обучение в других странах на иностранном языке как минимум в течение 5 лет подряд, могут продолжить обучение на иностранном языке в соответствующем классе (если таковые имеются).

Среди школ, находящихся в ведомстве мэрии Еревана, обучение на русском языке осуществляется: в административном районе Кентрон – школы N7,8,55, в районе Эребуни- N 35, в районе Шенгавит – N69, в районе Арабкир – N77, в районе Ачапняк – N 122, в Аване – N 124, в Арабкире – N 132, в Канакер-Зейтуне – N 147, в Нор Норке - N164, в районе Малатия-Себастия - N176, в районе Давташен - N192; в этих школах есть классы, где обучение ведется на русском языке.

За последнее время из России, Украины и Беларуси, в общей сложности, 34 учащихся принято в школы NN 7,20,35,69,77,78,106,124,132,138,164. В частности, обучение 30 учащихся организовано в русскоязычных классах, а 4 учащихся – в классах, где процесс ведется на армянском.

Прием учащихся в школы организуется с целью обеспечения продолжения образования и исходя из высших интересов ребенка, какими является интеграция учеников в среду и удовлетворение учебных нужд.

В случае возникших вопросов можете обращаться в управление общего образования аппарата мэрии Еревана, позвонив по телефонам 011 514 248, 011 514 250.