Агрессия Азербайджана обусловлена внешнеполитическими процессами: президент Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 29 марта посетил министерство обороны и провел рабочее совещание с участием командного состава Армии обороны и ответственных лиц других силовых структур.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюнян высоко оценил мужество, проявленное при защите Родины служащими Армии обороны, других силовых структур, равно как и добровольцев на восточном участке линии соприкосновения. Президент почтил память погибших военнослужащих, отметив, что каждый из них проявил себя как настоящий герой.

Касаясь последних развитий военно-политической ситуации в республике, Араик Арутюнян подчеркнул, что военно-психологическая агрессия Азербайджана в отношении населенных пунктов и мирного населения Арцаха обусловлена, прежде всего, внешнеполитическими процессами. Присутствующим была представлена основная работа, проводимая властями Арцаха на различных уровнях в круглосуточном режиме и направленная на стабилизацию создавшейся ситуации, ее разрядку и возвращению азербайджанских войск на исходные позиции.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся обороноспособности страны. По результатам обсуждений президент дал ряд новых поручений.