Правительство обсуждает антикризисные мероприятия, осуществляет перераспределение расходов: министр финансов

Правительство рассматривает ряд антикризисных мер, выделяя средства на их реализацию и принимая решения о перераспределении расходов. Как передает «Арменпресс», об этом сказал министр финансов Армении Тигран Хачатрян на заседании постоянной комиссии НС по экономическим вопросам, отвечая на вопрос Рипсиме Стамбулян от фракции «Айастан».

Коснувшись заявления министра о несокращении расходов в бюджете на 2022 год, депутат заявила, что государство не может бесконечно увеличивать госдолг. Она отметила необходимость пересмотра расходов во время кризисов. «Я думаю, что Минфин должен принять четкие и кардинальные меры, потому что в этой непростой финансовой ситуации наша страна не может позволять себе роскошь в плане премий, необходимо сокращение командировок и количества выезжающих в командировки», - сказала Стамбулян.

Отвечая на замечание Стамбулян о снижении расходов, в частности, уменьшении премий, министр сказал: «Внутри обязательно произойдут какие-то изменения. Правительство сейчас рассматривает ряд антикризисных мер, выделяя средства на их реализацию. Если наступит время, когда необходимо будет пересмотреть и суммы премий, чтобы делать определенные приоритетные расходы, конечно, такие решения будут приняты».

Коснувшись инфляции, он напомнил, что этим должен заниматься Центробанк. «С этой точки зрения правительство могло сдержать инфляцию, чтобы снизить свои расходы в целом, чтобы в результате более сдерживающей политики экономическая активность снизилась бы, и цены вернулись обратно. Но мы думаем, что сейчас не будем этого делать, пусть ЦБ своими инструментами контролирует цены», - сказал Хачатрян.

Он подчеркнул, что когда экономика находится под давлением внешних сил, правительство не должно оказывать дополнительного давления.