Время в Ереване: 11:07:36,   27 Март

Командование миротворческого контингента РФ призвало Азербайджан отвести войска

Командование миротворческого контингента РФ призвало Азербайджан отвести войска

Министерство обороны России распространило сообщение, подчеркнув, что 24-25 марта Азербайджан нарушил положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Как сообщает Арменпресс, в сообщении отмечается, что   с 24 по 25 марта ВС Азербайджана нарушили положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и вошли «в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост».

«Нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа Bayraktar-TB 2  по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Парух», — говорится в сообщении.

 Отмечается, в настоящее время командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение.

"Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск", - говорится в сообщении.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]