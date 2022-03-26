ВС Азербайджана вновь пытаются продвинуться в направлении восточной границы Арцаха

26 марта в районе 11:00 часов подразделения ВС Азербайджана вновь прибегли к агрессивным действиям с применением разнокалиберного стрелкового оружия, пытаясь обеспечить продвижение в направлении восточной границы Республики Арцах, на территории, подконтрольной миротворческому контингенту РФ.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает МО Республики Арцах.

"Подразделения Армии обороны прибегают к адекватным действиям для предотвращения продвижения противника. Предпринимаются шаги - с командованием миротворческого контингента РФ, по поиску путей разрешения ситуации.

Пресс-служба МО Республики Арцах периодически будет выступать с сообщениями о развитиях ситуации", - отмечает ведомство.