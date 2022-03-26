Франция призывает Азербайджан отвести войска из районов Паруха и Храморта

Франция обеспокоена сообщениями о продвижении азербайджанских войск в Нагорном Карабахе.

Как передает Арменпресс, об этом с заявлением выступил МИД Франции.

«Франция сожалеет об инцидентах в Нагорном Карабахе, в частности о вооруженных инцидентах, и продвижении войск в районах Паруха и Храморта. Она призывает силы, которые, как утверждается, продвинулись вперед, отступить на свои прежние позиции —в соответствии с Декларацией о прекращении огня от 9 ноября 2020 года», — говорится в заявлении МИД.

МИД Франции также выразил обеспокоенность срывом поставок газа в Нагорный Карабах, потребовав возобновления постоянной подачи газа местному населению. Отмечалось, что этот вопрос поднимался в ходе телефонных разговоров министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана с его армянским и азербайджанским коллегами.

25 марта около 16:00 часов азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения Нагорного Карабаха в зоне ответственности российской миротворческой миссии и вошли в село Парух в Арцахе. В связи с этим в МИД РА заявили, что эти агрессивные действия Азербайджана еще раз доказывают, что официальный Баку продолжает грубо нарушать трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, согласно которому боевые действия прекращаются, стороны останавливаются на своих позициях, а на всей протяженности линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются миротворческиесилы России.

Этим действиям предшествовали полный срыв Азербайджаном работы единственного газопровода, снабжающего Арцах, обстрел гражданской инфраструктуры из крупнокалиберного оружия, угрозы в адрес армян Арцаха и другие шаги, направленные на этническую чистку.