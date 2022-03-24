Министры обороны Армении и РФ обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
23:11, 24 Март, 2022
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Республики Армении Суреном Папикяном.
Как сообщаетАрменпресс со ссылкой на официальный сайт МО РФ, главы военных ведомств обсудили текущую обстановку в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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