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Министры обороны Армении и РФ обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Министры обороны Армении и РФ обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Республики Армении Суреном Папикяном.

Как сообщаетАрменпресс со ссылкой на официальный сайт МО РФ, главы военных ведомств обсудили текущую обстановку в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.


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