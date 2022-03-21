Премьер Белоруссии подписал постановление о запрете вывоза за рубеж 254 видов промтоваров

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписал два постановления, которыми вводится временный запрет на вывоз за пределы страны отдельных видов промышленных товаров и продуктов зернопереработки, предназначенных для кормления животных. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Совета министров Белоруссии.

"Первое - о запрете на вывоз продуктов зернопереработки, используемых для кормления животных. Запрет распространяется также на вывоз белкового сырья для комбикормовой промышленности и принят в целях обеспечения стабильной работы животноводства", - отмечается в сообщении.

В правительстве проинформировали, что вторым документом вводится запрет "на вывоз отдельных видов промышленных товаров" для "защиты экономических интересов государства". "Всего в документе 254 вида товаров", - уточнили в Совмине.

Там пояснили, что оба постановления вводят запрет на шесть месяцев и вступают в силу после официального опубликования - 22 марта.