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Саргис Адамян признан лучшим игроком матча «Брюгге» - «Генк»

Саргис Адамян признан лучшим игроком матча «Брюгге» - «Генк»

Нападающий сборной Армении по футболу Саргис Адамян признан лучшим игроком матча «Брюгге» - «Генк».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Саргис Адамян продолжает успешно выступать в составе «Брюгге». В 32-м туре чемпионата Бельгии по футболу «Брюгге» дома принимал «Генк» и обыграл его со счетом 3:1.

Саргис Адамян был в стартовом составе «Брюгге», участвовал во всей игре. Забитый гол на 74-й минуте матча помог «Брюгге» одержать победу.  Адамян в 8-ми матчах за «Брюгге» уже забил свой 5-й гол.


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