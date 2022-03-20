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Боксер Ованес Бачков отпраздновал третью победу на профессиональном ринге

Боксер Ованес Бачков отпраздновал третью победу на профессиональном ринге

Бронзовый призер Олимпийских игр, многократный призер чемпионатов мира и Европы боксер Ованес Бачков одержал очередную победу на профессиональном ринге.

Как передает Арменпресс, на прошедшем в Дубае турнире промоутерской компании Probellum Ованес Бачков техническим нокаутом в 8 раунде поединка победил 39-летнего аргентинца Кристиана Кориа.

Ованес Бачков на чемпионате мира по боксу трижды становился бронзовым призером (2017, 2019, 2021), двукратным чемпионом Европы (2017, 2019), бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. Свой первый бой он провел на профессиональном ринге в 2020 году.

 

 

 


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