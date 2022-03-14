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Армения обратилась к сопредседателям МГ для организации переговоров с Азербайджаном по заключению мирного договора

Армения обратилась к сопредседателям МГ для организации переговоров с Азербайджаном по заключению мирного договора

Республика Армения обратилась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ для организации переговоров с целью заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Министерство иностранных дел Республики Армения.

«Республика Армения ответила на переданные Азербайджанской Республикой предложения и обратилась к сопредседательству МГ ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с целью заключения мирного договора между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на основе Устава ООН, Международного пакта о политических и гражданских правах и Хельсинкского Заключительного акта», - говорится в сообщении МИД РА.


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