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Новоизбранный президент Ваагн Хачатурян посетил воинский пантеон Ераблур

Новоизбранный президент Ваагн Хачатурян посетил воинский пантеон Ераблур

Сразу после торжественной церемонии вступления в должность президента Республики Армения новоизбранный президент Ваагн Хачатурян посетил воинский пантеон Ераблур, чтобы воздать дань памяти героев, пожертвовавших своей жизнью во имя защиты Родины.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения, президент Армении возложил цветы к могилам Национального героя Вазгена Саркисяна, полководца Андраника, в сопровождении почетного караула возложил венок к мемориальной стене, увековечивающей подвиг погибших за свободу и независимость Родины.


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