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Арарат Мирзоян в Анталье встретился с министром иностранных дел Турции

Арарат Мирзоян в Анталье встретился с министром иностранных дел Турции

В рамках Дипломатического форума в Анталье министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Турции Мевлутом Чавушоглу. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Anadolu.

 «Министры иностранных дел обсуждают пути нормализации отношений между Анкарой и Ереваном», — сообщает Anadolu.

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 10-12 марта находится в Анталье, где принимает участие в Дипломатическом форуме. В рамках форума Арарат Мирзоян ранее встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и Федеральным министром европейских и иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом.


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