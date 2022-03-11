Армения может обратиться к сопредседателям МГ ОБСЕ с просьбой инициировать мирные переговоры с Азербайджаном: МИД

В ближайшее время Армения может обратиться к сопредседательству Минской группы ОБСЕ с просьбой инициировать мирные переговоры с Азербайджаном. Об этом в ответ на вопрос Арменпресс сказал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Вопрос: Армения неоднократно заявляла о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном, аналогичные заявления делал и Азербайджан. Предпринимаются ли конкретные шаги в этом направлении?

Ответ: Подписанию соглашения, естественно, должен предшествовать переговорный процесс на эту тему, а поскольку взаимные заявления еще не переросли в конкретный переговорный процесс, так как у двух стран нет богатого опыта прямых переговоров, в ближайшее время Армения, вероятно, обратится к посредникам (сопредседательству Минской группы ОБСЕ) по вопросу инициирования мирных переговоров. В настоящее время вопрос находится на этапе разработки.