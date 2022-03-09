Посол Армении в Испании рассказал Пау Мари-Клозе о провоцируемых Азербайджаном пограничных инцидентах

Посол Армении в Испании Сос Аветисян встретился с председателем комитета по иностранным делам Конгресса депутатов Испании Пау Мари-Клозе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство РА в Испании.

Сос Аветисян проинформировал Пау Мари-Клозе о пограничных инцидентах, спровоцированных Азербайджаном, о его агрессивной политике в отношении Армении и постоянных угрозах, направленных на ее территориальную целостность.

В ходе встречи собеседники затронули ряд вопросов, касающихся повестки двусторонних отношений, обсудили вопросы укрепления парламентской дипломатии, обменялись мнениями о текущей геополитической ситуации.