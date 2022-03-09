Работы по восстановлению газопровода в Арцахе начнутся после разминирования территории

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах с утра 9 марта начали работы по разминированию территории вблизи газопровода на участке Шуши-Лисагор-Бердзор, находящемся под контролем Азербайджана. После их завершения начнутся работы по восстановлению газопровода.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник Управления по связям с общественностью ГСЧС МВД Республики Арцах Унан Тадевосян.

«Переговоры при участии российских миротворцев, кажется, дали результат, и сейчас саперы уже на месте для проведения работ по разминированию», - сказал он, добавив, что лишь после этих работ начнутся восстановительные работы.

Компания «Арцахгаз» сообщила, что в результате аварии, произошедшей 8 марта в 01:00, был поврежден магистральный газопровод. Позже Министерство территориального управления и инфраструктуры Арцаха распространило заявление, в котором говорится, что Азербайджан препятствует началу ремонтных работ на поврежденном участке магистрального газопровода вблизи азербайджанской позиции. «Сегодня ночью был поврежден газопровод из Армении в Арцах. Это случилось вблизи азербайджанских позиций. На данный момент при посредничестве российской миротворческой миссии ведутся переговоры о начале ремонтных работ. Азербайджанская сторона препятствует их началу. О дальнейшем ходе работ мы регулярно будем информировать», - говорится в сообщении.