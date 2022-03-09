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Россия утверждает, что Киев готовил нападение на Донбасс: опубликован секретный документ

Россия утверждает, что Киев готовил нападение на Донбасс: опубликован секретный документ

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что в распоряжении российских военнослужащих оказались документы Национальной гвардии Украины, доказывающие, что Киев готовил в марте нападение на Донбасс.

Как сообщает «Арменпресс», представитель Минобороны РФ отметил, что в ходе спецоперации в руки российских военнослужащих попали секретные документы командования Национальной гвардии Украины. «Эти документы доказывают, что Киев в марте 2022 года планировал наступательную операцию на Донбасс», - заявил Игорь Конашенков.

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало эти документы.
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