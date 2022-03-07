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Арцах отправил 14 тонн гуманитарной помощи Киевской и Запорожской областей Украины 

Арцах отправил 14 тонн гуманитарной помощи Киевской и Запорожской областей Украины 

По инициативе правительства Республики Арцах 14 тонн гуманитарной помощи в виде товаров первой необходимости местного производства при содействии российского миротворческого контингента в Арцахе было отправлено жителям Киевской и Запорожской областей Украины. Об этом сообщили Арменпресс в Информационном штабе Республики Арцах.


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