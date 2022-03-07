Созданы все возможности для возвращения в Армению через приграничные с Украиной страны: Эдуард Агаджанян

Депутат от фракции «Гражданский договор» Национального собрания РА Эдуард Агаджанян уверяет, что созданы все возможности для возвращения в Армению всех граждан РА, находящихся в Украине, через приграничные с Украиной страны. Как сообщает «Арменпресс», об этом он сообщил на парламентском брифинге.

«Я на связи с послом Армении в Украине. Наше посольство активно работает с представителями нашей общины для обеспечения их безопасности. При помощи посольства были организованы переезды членов армянской общины Украины из одного города в другой», - сказал Агаджанян.

Посольство Армении на данный момент переведено во Львов, так как Киев является одной из точек боевых действий.

«Для всех членов нашей общины, которые пожелают покинуть территорию, созданы все возможности для возвращения в Армению через страны, граничащие с Украиной. Наше посольство в Украине делает все, чтобы облегчить этот процесс», - сказал он.

Что касается лиц армянского происхождения, которые являются гражданами Украины, и не имеют паспортов Армении, Агаджанян отметил, что точной информации о них нет, есть лишь информация о гражданах Армении, проживающих в Украине.

Он заверил, что вопросы, касающиеся всех граждан РА и текущие проблемы, согласовываются и решаются через посольство РА. В Армении созданы все условия для того, чтобы гражданам, так или иначе пострадавшим в результате этого процесса, была оказана соответствующая помощь.