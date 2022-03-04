Россия сегодня борется за право существования своей империи: интервью с Арцруном Ованнисяном

Сегодня внимание всего мира приковано к Украине, где уже более недели идут широкомасштабные боевые действия между российскими и украинскими воинскими подразделениями. Естественно, Армения тоже пристально следит за этими событиями из-за многих возможных прямых и косвенных последствий украинского конфликта и многочисленных связей со сторонами.

На эту тему в рамках «Арменпресс Подкаста» мы поговорили с военным экспертом, бывшим пресс-секретарем министерства обороны Армении (2012-2020 гг.), полковником запаса ВС Армении Арцруном Ованнисяном, пытаясь выяснить общую военную обстановку в Украине, ход операций и возможные исходы.

Комментируя продолжающиеся боевые действия, военный эксперт подчеркнул, что силы противоборствующих сторон, безусловно, несопоставимы, так как военный потенциал России в десятки раз выше, но в то же время события разворачиваются не так, что украинская армия не сопротивляется, а русская армия легко решает поставленные перед нею задачи.

«У России есть армия численностью около 1,5 миллиона человек против армии численностью около 200 тысяч украинцев. Если добавить еще, что у России есть огромный арсенал и вооружение, которого просто не может быть у украинской армии - речь не о ядерном арсенале, речь идет об обычном вооружении, - скажем, у Украины нет ни крылатых ракет, ни баллистических ракет, и если все это обобщить, то получается, что Россия сильнее Украины в десятки раз.

Так что на самом деле силы несопоставимы, речь о превосходстве не в два, три, пять или десять раз, а в десятки раз. Но как мы видим, многие прогнозы не сбылись. Я читал расчеты главы Штабного комитета ВС США, что всего за 72 часа Россия сможет захватить всю Украину, но, как видите, сегодня 8-й день, но задача не решена полностью», — говорит Арцрун Ованнисян, придя к выводу, что конфликт в Украине может длиться долго, пока одна из сторон не исчерпает свои военные или экономические или другие ресурсы.

«Это означает, что конфликт будет продолжаться долго, будет еще много крови с обеих сторон. То есть, пока одна из сторон во время войны не дойдет до военного или, плюс к этому, экономического и прочих кризисов, ни одна из сторон не будет готова пойти ни на какие уступки в ходе переговоров. В настоящее время у обеих сторон нет этого кризиса. Это очень важное обстоятельство.

Российская армия еще очень далека от такого кризиса, потому что это огромная армия, экономика, несмотря на все эти санкции, это огромное государство с огромными ресурсами. А поначалу Украина сильно отставала от России по исходным данным, но растущая западная помощь может полностью решить проблему этой экономической ситуации, а человеческие ресурсы Украины совсем не маленькие, и за последние восемь лет, как мы видим, украинские мобилизационные силы, помимо регулярных войск, прошли определенную подготовку».

В любом случае, по словам специалиста, состояние российской армии неплохое: «Российская армия, хоть и медленно, но продвигается не по всем направлениям одновременно».

Но вся проблема, по мнению военного эксперта, в том, что дела у украинской армии тоже не очень плохи. В этом контексте Арцрун Ованнисян проводит параллели между российско-украинскими и армяно-азербайджанскими конфликтами, констатируя, что за последние 8 лет после революции в Украине в 2014 году, крымского конфликта и начала конфликта на Донбассе власти Украины сделали серьезные шаги по оснащению и обучению украинской армии.

«Самое главное достижение Украины и базисная опора заключается в том, что система государственного управления, вооруженные силы и генеральный штаб за последние восемь лет были хорошо оснащены и обучены по американской модели, и, кажется, они осознавали, с чем они столкнутся», - отметил Ованнисян.

Подчеркивая, что 44-дневная Арцахская война 2020 года и нынешняя российско-украинская война на самом деле очень разные, эксперт подчеркивает исключительную стойкость и боевой дух, проявленные в Арцахе в 2020 году: армянская армия и армянский солдат сопротивлялись превосходящим турецко-азербайджанским силам в течение 44 дней, и, наконец, после полуторамесячных боев, в конце концов уступили гораздо меньшую территорию, чем имеющая гораздо больше ресурсов Украина за несколько дней.

Правда, здесь нужно еще раз подчеркнуть, что армяно-азербайджанский и российско-украинский конфликты несопоставимы по силе противоборствующих сторон.

Однако, по мнению эксперта, украинская армия сейчас лучше использует тактику перехода от «статичной обороны» к более гибкой обороне. Этому обстоятельству Арцрун Ованнисян придает большое значение этому факту, с сожалением отмечая, что в 2020 году Вооруженные силы Армении не смогли этого сделать при обороне Арцаха.

Кроме того, по словам эксперта, украинцы смогли преодолеть свои прежние комплексы, связанные с процессами управления информацией, чего не смогли сделать Вооруженные силы Армении ни в ходе четырехдневных боев в апреле 2016 года, ни в ходе широкомасштабной войны в 2020 году.

«Они не делают тех ошибок, у них действует огромная пирамида по части информационно-пропагандистских функций. Я не знаю, какова структура их штаба. Может быть, там даже есть целое командование, которое, как я всегда говорю, должно быть и у нас, но оно так и не появилось», — говорит Ованнисян.

Вообще причин вовлечения России в войну, по мнению эксперта, множество, в том числе, прежде всего, безопасностные, экзистенциальные, геополитические. Но они также находятся на уровне исторической памяти российского общества и российской элиты.

По словам Арцруна Ованнисяна, помимо всех этих факторов, «Россия сегодня борется за право существования своей империи».

«Я думаю, что у России есть глубокие геополитические, имперские, экзистенциальные причины для начала войны. Говоря проще, россиянами территория справа от Днепра подсознательно или осознанно воспринимается как русская территория, что бы ни говорили. Это проблема, оставленная большевиками, в том числе речь и о нашей проблеме… Об этом говорил Путин. Понятно, Путин не говорил о нас, потому что у него есть свои государственные интересы. Но все мы понимаем, откуда растут ноги этой исторической несправедливости. Когда создавались искусственные государства, вне зависимости от этнографического состава, географических или часто даже не географических, а каких-то экономических интересов, границы, по моему мнению, делились так, чтобы всегда были спорные вопросы, чтобы кто-то всегда мог вмешаться. Это имеет множество причинно-следственных связей. Но дело в том, что в сознании обеих сторон так называемая «Восточная Украина» воспринимается как русская земля», — отметил Арцрун Ованнисян.

Интервью полностью доступно только на армянском языке в формате аудио.

Беседу вел Арам Саркисян