Финал чемпионата Европы по волейболу среди юношей до 17 лет пройдет в Ереване

Финал чемпионата Европы по волейболу среди юношей до 17 лет пройдет в 2025 году в Ереване.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация волейбола Армении. Такое решение было принято на заседании административного совета Европейской Федерации.

Это означает, что команды из 16 стран в течение 7 дней в Ереване будут бороться за звание чемпиона Европы среди юношей до 17 лет.