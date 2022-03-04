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Финал чемпионата Европы по волейболу среди юношей до 17 лет пройдет в Ереване

Финал чемпионата Европы по волейболу среди юношей до 17 лет пройдет в Ереване

Финал чемпионата Европы по волейболу среди юношей до 17 лет пройдет в 2025 году в Ереване.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация волейбола Армении. Такое решение было принято на заседании административного совета Европейской Федерации.

Это означает, что команды из 16 стран в течение 7 дней в Ереване будут бороться за звание чемпиона Европы среди юношей до 17 лет.


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