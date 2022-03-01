«Арменпресс» и баскетбольная лига Vbet A подписали Меморандум о сотрудничестве

Государственное информационное агентство «Арменпресс» и Армянская баскетбольная лига Vbet A подписали Меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает «Арменпресс», согласно Меморандуму о сотрудничестве Государственное информационное агентство «Арменпресс» в качестве информационного спонсора будет освещать все матчи Армянской баскетбольной лиги Vbet.

Информационное агентство «Арменпресс» основано 18 декабря 1918 года. Решением Национального совета Первой Республики Армения было создано беспрецедентное Государственное информационное агентство - Армянское телеграфное агентство. В настоящее время информационное агентство «Арменпресс» действует как закрытое акционерное общество, акциями которого управляет Республика Армения. Агентство является старейшим в Армении. Оно публикует одиннадцать новостных лент: официальные, политические, экономические, общественные, региональные, региональные, международные, культурные, спортивные новости, интервью, фоторепортажи. Команда «Арменпресс» сохраняя ведущую роль агентства в армянском медиапространстве, создала прочную основу для развития и обеспечения присутствия агентства на региональных и международных медиа площадках.