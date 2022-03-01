Киев считает хорошим сигналом голосование Армении в Женеве по Украине

Официальный Киев считает голосование Армении по Украине в Женеве хорошим сигналом и надеется, что такая позиция сохранится и в будущем.

Как передает корреспондент «Арменпресс», об этом на пресс-конференции в посольстве Украины заявил временный поверенный в делах Украины в Армении Денис Автономов. На вопрос, каких шагов Вы ожидаете от Республики Армения в сложившейся ситуации, учитывая, что Армения является стратегическим союзником Российской Федерации, временный поверенный ответил, что Армения пока не высказала свою позицию по военным действиям российских вооруженных сил в Украине, но положительно оценил позицию Армении во время голосования в Женеве 28 февраля.

«Армения сейчас не выражает свою позицию. Тем не менее, вчера на заседании Совета ООН по правам человека обсуждался вопрос о внесении вопроса ситуации в Украине в повестку дня 49-й сессии в Женеве. По итогам голосования из 47 стран-членов 29 стран проголосовали за, воздержались 13, в том числе и Армения. А Россия, Китай, Венесуэла, Куба и Эритрея проголосовали против. Это первый случай за последние годы, когда Армения не поддержала Россию. Считаем, что это хороший сигнал, и надеемся, что такая позиция хотя бы будет продолжена», - прокомментировал Денис Автономов.

Совет по правам человека (СПЧ) ООН в понедельник проголосовал за проведение срочных дебатов вокруг ситуации на Украине. Проведение дебатов поддержали 29 стран, 13 воздержались от голосования и против этого выступили пять стран.