Состоялось очередное заседание Консультативного собрания с участием премьер- министра и руководителей внепарламентских по

Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в очередном заседании Консультативного собрания по сотрудничеству с внепарламентскими политическими силами.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в заседании приняли участие председатель партии ''Республика'' Арам Саркисян, председатель партии ''Справедливая Армения'' Норайр Норикян, председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, председатель Христианско-демократической партии Армении Левон Ширинян, председатель партии ''Единая Родина'' Мгер Тертерян, председатель Консервативной партии Микаел Айрапетян, председатель партии ''Суверенная Армения'' Давид Санасарян и Тигран Арзаканцян.