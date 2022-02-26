Посол Армении в Греции присутствовал на церемонии открытия Международной ювелирной выставки в Афинах
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Греции Тигран Мкртчян и госпожа Ильзе Паегле-Мкртчян посетили международную ювелирную выставку в Афинах и присутствовали на церемонии открытия.
Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении посольства Армении в Греции.
Тигран Мкртчян и госпожа Ильзе Паегле-Мкртчян ознакомились с представителями ряда армянских ювелирных компаний (Orofasma, ID - International Diamond, Kevork, Punica Jewels, Karest Jewelry), действующих в Греции и принимающих участие в выставке. Последние представили послу и его супруге особенности своей работы.
Ювелирная выставка в Афинах открыта 25-28 февраля на выставке Metropolitan Expo.
"Будем надеяться, что в выставке примут участие также представители Армении", - говорится в сообщении посольства.
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