США готовы эвакуировать Зеленского. Washington Post

Соединенные Штаты готовы помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать из Киева, чтобы избежать плена или не быть убитым наступающими российскими войсками.

Об этом, как сообщает Арменпресс, сообщили Washington Post анонимные американские и украинские источники.

Газета отмечает, что в течение нескольких недель официальные лица США предупреждали Зеленского о том, что он является «мишенью номер один» российских войск. Однако он пока отказывается покидать Украину.

По словам источника Washington Post, официальные лица США недавно беседовали с Зеленским по различным вопросам безопасности. В частности, обсуждались наиболее безопасные места, где он может быть установлен для обеспечения непрерывности деятельности украинского правительства.