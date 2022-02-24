Посольство Армении в Украине находится на постоянной связи с гражданами Армении, проживающими в Украине

Посольство Армении в Украине распространило заявление, в котором говорится, что оно находится на постоянной связи с гражданами Армении, проживающими в Украине.

«Посольство РА в Украине работает в полном составе, находится в постоянном контакте с гражданами РА», - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении посольства.

Посольство РА в Украине также опубликовало контактные телефоны:

+380442349005, +380671090506, +380689602524, +380685000782.

Президент России Владимир Путин объявил о своем решении начать спецоперацию на Донбассе. Он сообщил, что народные республики Донбасса обратились за помощью. Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение на территории всей страны.