В Британии умер рок-музыкант Гэри Брукер

Британский рок-музыкант, автор и исполнитель песен, а также лидер группы Procol Harum Гэри Брукер скончался в возрасте 76 лет в Великобритании, как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении на сайте группы.

"С глубочайшим сожалением мы должны объявить о смерти 19 февраля 2022 года Гэри Брукера, обладателя ордена Британской империи, певца, пианиста и композитора Procol Harum, яркого, незаменимого лучика в музыкальной индустрии. В возрасте 76 лет он проходил лечение от рака, но мирно скончался дома", - сказано в сообщении.

Гэри Брукер родился в Великобритании в 1945 году, музыкальную карьеру начал в 60-х годах. Является основателем групп Paramaounts и Procol Harum, а также писал песни для Rhythm Kings. Среди известных песен Procol Harum часто называют A Whiter Shade of Pale, Something Following Me и Wish Me Well.