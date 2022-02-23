Генсек ООН заявил, что обеспокоен рисками дальнейшей эскалации на Украине

Последние события, связанные с ситуацией вокруг Украины, в том числе участившиеся случаи режима прекращения огня, вызывают серьезное беспокойство. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сокративший из-за этого свою зарубежную поездку.

"Я серьезно обеспокоен последними событиями, связанными с Украиной, в том числе сообщениями об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения и реальным риском дальнейшей на земле", - сказал он.

"В этот критически важный момент я призываю к немедленному прекращению огня и восстановлению верховенства права", - добавил он.

Гутерриш считает, что нынешний кризис вокруг Украины может быть пагубным для Киева и Москвы, призывает стороны воздерживаться от действий и заявлений, способных усугубить опасную ситуацию.

"Я призываю всех воздерживаться от действий и заявлений, которые могут привести эту опасную ситуацию к [самому] краю. Время вернуться к диалогу и переговорам", - сказал Гутерриш во вторник журналистам.

На вопрос о предоставлении российским парламентом президенту РФ права на использование сил за рубежом генсекретарь отметил, что "пришло время для деэскалации". "Я думаю, что нынешний кризис в конечном счете будет ужасно пагубным как для Украины, так и для России".