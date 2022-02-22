Глава МИД Украины призвал предоставить Киеву членство в ЕС

Пришло время предоставить Украине членство в ЕС. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил во вторник глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

"Я призвал ЕС безотлагательно отбросить все колебания, все сдержанности, скептицизм, существующие в некоторых европейских столицах, и предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС. Это время пришло. На фоне того, что происходит, абсолютно очевидно, что самое лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа - это в буквальном смысле забрать Украину себе", - заявил Кулеба на брифинге.