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Эрдоган считает неприемлемым признание Россией Донецкой и Луганской Республик

Эрдоган считает неприемлемым признание Россией Донецкой и Луганской Республик

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемым признание Россией Донецкой и Луганской Народных Республик.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Агентство «Анадолу».

Эрдоган, комментируя решение Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской Республик, заявил: «Призываю обе стороны к здравомыслию и к уважению норм международного права».

Глава турецкого государства подчеркнул, что Турция, как страна Черноморского региона, готовит и проведет ряд мероприятий, связанных с ослаблением напряженности между Российской Федерацией и Украиной.


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