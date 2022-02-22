Эрдоган считает неприемлемым признание Россией Донецкой и Луганской Республик
15:11, 22 Февраль, 2022
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемым признание Россией Донецкой и Луганской Народных Республик.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Агентство «Анадолу».
Эрдоган, комментируя решение Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской Республик, заявил: «Призываю обе стороны к здравомыслию и к уважению норм международного права».
Глава турецкого государства подчеркнул, что Турция, как страна Черноморского региона, готовит и проведет ряд мероприятий, связанных с ослаблением напряженности между Российской Федерацией и Украиной.
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