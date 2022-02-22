Вы пытаетесь убедить себя или других?: вопрос Егояна азербайджанскому депутату

Нагорно-карабахский конфликт не завершен, как бы ни убеждали себя и других азербайджанские депутаты. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании комиссии Парламентской ассамблеи «Евронест» в Ереване заявил депутат Национального собрания РА Арман Егоян, обратившись к выступлению азербайджанского делегата, в котором тот заявил, что Нагорно-карабахский конфликт завершен.

«Я уже не помню, сколько раз мои азербайджанские коллеги повторяли, пытаясь убедить себя, что конфликт исчерпан. Конфликт не заканчивается простым объявлением об окончании. Конфликт прекращается, когда устраняются причины конфликта. Причины, которые привели к нагорно-карабахскому конфликту, не устранены. Я бы сказал, что они даже усилились, потому что в Азербайджане все больше и больше углубляется ненависть к армянам, к армянской культуре, ко всему, что связано с армянами», - сказал Арман Егоян.

В качестве доказательства он напомнил об усилиях Азербайджана по удалению армянских надписей с церквей и выдавании их за албанские.

Касаясь усилий азербайджанского депутата представить свою страну как многонациональную, Егоян спросил, где же 500 000 армян, проживавших в Азербайджане, где они сейчас, где армяне, проживавшие в Баку и Сумгаите? «Где эти армяне? Куда они исчезли, если Азербайджан - мультикультурная страна? Я не знаю, вы пытаетесь убедить себя или окружающих», - спросил Арман Егоян.

Депутат подчеркнул, что мир невозможен любой ценой. «Мир должен строиться посредством работы, взаимного уважения, уважения прав других, уважения прав людей, уважения права на жизнь, права собственности. Гарантировано ли право на жизнь и собственность армян в Азербайджане? Нет, потому что нельзя найти армянина, живущего при азербайджанском правительстве. Все они исчезли из Баку и из других городов». Егоян предложил подумать об этом, когда пытаются предлагать решения.

Делегат Султан Мамедов, представитель Азербайджана, развязавшего 44-дневную войну против Арцаха, также настаивал на том, что они не хотят войны. В заключение он отметил, что их визит является хорошим шагом для установления отношений между двумя странами.