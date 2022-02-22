Китай призвал урегулировать украинский кризис путем диалога

В Пекине считают, что урегулирование кризиса вокруг Украины должно проходить путем диалога и консультаций с учетом озабоченностей всех заинтересованных сторон, как передает Арменпресс, об этом заявил на заседании Совбеза ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

"Ситуация на Украине складывалась под влиянием многочисленных сложных факторов, По нашему мнению, все международные споры и разногласия должны решаться мирным путем", - сказал дипломат.

По его словам, Китай приветствует все усилия, направленные на урегулирование украинской проблемы дипломатическими средствами с учетом имеющихся озабоченностей, и призывает все стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации.

18 февраля представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что полное урегулирование кризиса "может быть достигнуто лишь на основе минских договоренностей, и только когда с помощью диалога и переговоров будет уделено внимание законному беспокойству России и других сторон в области безопасности", а дезинформация, раздувающая угрозу войны, этому не поможет.

19 февраля глава МИД Китая Ван И заявил на Мюнхенской конференции, что для урегулирования кризиса было бы разумно вернуться к Минским соглашениям, согласовать график их реализации, а не "усиливать напряженность, провоцировать панику и трубить про риск войны". Министр заверил, что Пекин всегда выступал за соблюдение территориальной целостности и суверенитета всех стран, в том числе - Украины.