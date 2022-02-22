Президент Арцаха приветствовал признание Россией независимости Донецкой и Луганской Республик

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян приветствовал решение президента России о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Как передает «Арменпресс», об этом Араик Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

«От имени властей и народа Республики Арцах приветствую решение президента Российской Федерации Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик.

Право наций на самоопределение и построение собственного государства является неотъемлемым для каждого народа и основополагающим принципом международного права.

Создание независимого государства и его международное признание становится императивом особенно в условиях экзистенциальной опасности, поскольку является достаточно влиятельным и цивилизованным средством предотвращения кровопролития и гуманитарной катастрофы.

Республика Арцах десятилетиями боролась за свою свободу, безопасность и становление своей государственности, ей неоднократно приходилось проходить через тяжелые испытания и геноцидальные действия. Поэтому мы убеждены, что Республика Арцах, которая имеет необходимые и бесспорные исторические, политические, правовые и моральные основания, заслужила международное признание своего суверенного государства.

Поздравляем народ Донбасса с этим историческим событием. Надеемся, что в этой некогда процветающей стране вновь установится прочный мир и стабильность», - написал Араик Арутюнян.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом Путин заявил в обращении к российскому народу. Президент РФ после обращения подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, также подписал с их главами Соглашения о дружбе и взаимной помощи.