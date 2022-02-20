Премьер-министр Великобритании Джонсон заявил о риске крупнейшей войны с конца Второй мировой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с Би-би-си заявил о риске крупнейшей войны после окончания Второй мировой из-за эскалации ситуации вокруг Украины, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По мнению политика, существуют некие "признаки" того, что Россия "в некотором смысле уже начала реализацию плана по вторжению на украинскую территорию".

"Боюсь, что этот план, реализацию которого мы сейчас наблюдаем, может привести к крупнейшей по масштабам войне в Европе с 1945 года", — утверждает Джонсон.

Британский премьер сослался на данные разведки и заявил, что российские войска якобы планируют "окружить" Киев. Также, приводя слова президента США Джо Байдена, он подчеркнул, что Москва намерена начать "вторжение" не только с востока Украины, но и из Белоруссии.