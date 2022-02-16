Лавров встретится с главой МИД Италии

Министры иностранных дел РФ и Италии Сергей Лавров и Луиджи Ди Майо обсудят 17 февраля в Москве Украину, ситуацию в отношениях Москвы с Евросоюзом и НАТО. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Завтра, 17 февраля, в Москве пройдут переговоры главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо", - сказала она в ходе брифинга.

По ее словам, министры обменяются мнениями по обстановке в Евроатлантике в свете инициатив РФ по безопасности, ситуацию на Украине, отношения РФ с ЕС и НАТО. Она также добавила, что стороны обсудят перспективы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурной сферах.