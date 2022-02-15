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В результате выстрела противника ранен военнослужащий АО Арцаха: состояние раненого стабильно тяжелое

В результате выстрела противника ранен военнослужащий АО Арцаха: состояние раненого стабильно тяжелое

В восточной приграничной зоне Республики Арцах 15 февраля, около 16:15 часов,  азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня, в результате чего огнестрельное ранение получил солдат-срочник Армии обороны Хачатур Гагикович Хачатрян.

Как сообщили Арменпресс в министерстве обороны Арцаха, состояние раненого военнослужащего стабильное тяжелое.

В связи с инцидентом российскому миротворческому командованию незамедлительно была предоставлена соответствующая информация.

В настоящее время оперативно-тактическая обстановка в этой части зоны соприкосновения стабильная.


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