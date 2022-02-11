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Ucom предлагает приобрести Redmi Note 10S и получить в подарок беспроводные наушники

Ucom предлагает приобрести Redmi Note 10S и получить в подарок беспроводные наушники

По 1 марта включительно компания Ucom предлагает приобрести смартфон Xiaomi Redmi Note 10S всего за 3750 драмов в месяц и получить в подарок беспроводные наушники Accesstyle Flame TWS. 

Отметим, что смартфон Xiaomi Redmi Note 10S оснащен 4 супер-камерами: основная камера в 64 Мп, макрокамера в 2 Мп для детального изучения окружающего мира, сенсор глубины в 2 Мп и камера в 8 Мп с ультрашироким углом обзора в 118 градусов для получения кадров с более широким охватом. Кроме того, с аккумулятором в 5000 мАч и точечным экраном Super AMOLED смартфон работает до двух дней при полной нагрузке. 

«Поспешите приобрести один из новейших смартфонов по самой доступной цене, и получите в подарок компактные и стильные беспроводные наушники Accesstyle Flame TWS. Предложением можно воспользоваться как онлайн, так и при покупке в центре обслуживания абонентов Ucom», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян

Добавим также, что вышеуказанный смартфон можно приобрести в кредит всего за 134 900 драмов со льготой в размере 0% предоплаты, 0% годовой процентной ставки и 0% платы за обслуживание в течение первых 12 месяцев.


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