Урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно происходить в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и страны-сопредседатели, в случае активности, смогут предотвратить военное вмешательство.

Как передает «Арменпресс», это на брифинге с журналистами заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Мы должны найти мирное решение проблемы. Нас беспокоит любой процесс, который может помешать мирному урегулированию. Мы считаем, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ имеют все рычаги для предотвращения любых военных действий», - сказал Григорян.

По словам секретаря Совбеза, пока не будет урегулирован нагорно-карабахский конфликт и пока не будет найдено долгосрочное решение, миротворцы должны оставаться там.

«Пока нет решения, в работе миротворцев есть необходимость. Республика Армения продолжит работу, чтобы миротворцы оставались там, пока не будет найдено решение проблемы», - заключил Григорян.