Армянская сторона за год передала Азербайджану тела 108 человек, пропавших без вести со времен Первой Арцахской войны

Армянская сторона в прошлом году передала Азербайджану тела 108 человек, пропавших без вести со времен первой Арцахской войны, и в ближайшие дни передаст еще 2 тела. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе парламентского часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата Арусяк Джулакян.

Депутат напомнила, что на днях состоялась онлайн-встреча президентов Армении и Азербайджана с участием и при посредничестве президента Франции и председателя Европейского совета. Она попросила проинформировать, были ли достигнуты договоренности на этой встрече по решению вопроса о пленных и пропавших без вести.

Премьер-министр Армении ответил, что, естественно, одной из важных обсуждавшихся тем было решение гуманитарных вопросов, напомнив, что после этой встречи в Армению вернулись 8 армянских военнопленных. Пашинян выразил признательность за усилия президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

«Мы также говорили о судьбе пропавших без вести в ходе первой войны и о судьбе пропавших без вести в ходе 44-дневной войны. Азербайджан постоянно говорит о том, что со времен Первой Карабахской войны у них пропало около 4 тысяч человек. Хочу подчеркнуть, что с армянской стороны тоже есть пропавшие без вести, по официальным данным у нас 777 пропавших без вести.

Делается попытка представить, что никаких конкретных шагов армянская сторона в этом вопросе не предпринимала. Довожу до вашего сведения, что за последний год азербайджанской стороне переданы тела 108 человек, пропавших без вести в годы первой войны. Еще два тела мы собираемся передать в ближайшие дни», - сказал Пашинян, добавив, что до сих пор Армения не объявляла, что вернула столько тел, так как считает, что это гуманитарный вопрос и нельзя стараться получать международные дивиденды по такому вопросу.

Армянская сторона вернула 108 тел без предварительных условий. «Потому что мы не считаем правильным, чтобы это было предметом какого-либо торга, потому что гуманитарные вопросы не должны быть предметом торга. Мы также относимся к картам минных полей, дали их без предусловий, чтобы они не стали предметом торга. Потому что мы думаем, что нельзя торговаться судьбами людей», — сказал Пашинян.

Премьер-министр заверил, что Армения начала работать над этой темой в начале 2020 года, когда она обсуждалась на заседании Совета безопасности при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и он дал указания, чтобы эти гуманитарные вопросы были урегулированы.

«И мы рассчитываем, что сможем наладить сотрудничество в выяснении судьбы наших пропавших без вести не только в ходе Первой Карабахской войны, но и в ходе 44-дневной войны. У нас 217 пропавших без вести после 44-дневной войны. И да, достигнута договоренность о сотрудничестве в выяснении судьбы пропавших без вести», - сказал Пашинян, выразив надежду, что азербайджанская сторона также предпримет конкретные шаги в этом направлении.

Он напомнил о четкой позиции ПАСЕ о том, что пленные должны быть возвращены.