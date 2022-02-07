В Киеве назвали число стран НАТО, выступающих против членства Украины

Против вступления Украины в НАТО высказались бы около 40 процентов стран, входящих в альянс. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом в эфире канала Politeka заявил экс-председатель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.

По его словам, Киеву в ближайшее время не стоит рассчитывать на позитивные шаги в этом направлении: многие государства не поддержали бы участие украинской стороны даже в Плане действий по членству в блоке.

"Мы предусматриваем, что где-то 12 стран — членов НАТО или были бы против, или воздержались. То есть где-то процентов 40 не восприняли бы наши инициативы относительно вступления, даже по ПДЧ", — подчеркнул генерал.

Маломуж утверждает, что вопрос возможного членства Украины так или иначе обсуждался на встрече Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Он также припомнил заявление Госдепа о том, что Киеву не одобрят участие в альянсе на протяжении еще как минимум десяти лет. Исходя из этого следует предположить, что "дальше ситуацией никто рисковать не будет", подытожил генерал.