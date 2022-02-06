Министерство труда и соцвопросов разместило 77 бездомных в Ереванском доме- интернате N1
Министерство труда и социальных вопросов разместило 77 бездомных на территории Ереванского дома-интерната N1.
Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщает правительство Армении.
"В конце года договор между государством и одним из фондов, предоставляющих жилье бездомным лицам, закончился: поскольку данная структура действовала с существенными нарушениями, она не получила возможности участвовать в новом конкурсе.
Вследствие всего этого вопросы 77 бездомных, оставшихся без временного жилья, уже решены, Министерство труда и социальных вопросов разместило их на территории Ереванского дома-интерната N1.
Прилегающий к нему отдельный корпус сейчас ремонтируют, чтобы люди, оказавшиеся в трудной ситуации, жили в более благоприятных условиях», - говорится сообщении.
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