Министерство труда  и соцвопросов разместило 77 бездомных в Ереванском доме- интернате N1

Министерство труда и социальных вопросов разместило 77 бездомных на территории Ереванского дома-интерната N1.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщает правительство Армении.

"В конце года договор между государством и одним из фондов, предоставляющих жилье бездомным лицам, закончился: поскольку данная структура действовала с существенными нарушениями, она не получила возможности участвовать в новом конкурсе.

Вследствие всего этого вопросы 77 бездомных, оставшихся без временного жилья, уже решены, Министерство труда и социальных вопросов разместило их на территории Ереванского дома-интерната N1.

Прилегающий к нему отдельный корпус сейчас ремонтируют, чтобы люди, оказавшиеся в трудной ситуации, жили в более благоприятных условиях», - говорится сообщении.