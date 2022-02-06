Пекин-2022: лыжник Микаэл Микаелян – на 47 месте

Микаэл Микаелян, член сборной Армении по лыжным гонкам, стартовал на XXIV Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Как передает Арменпресс, Микаелян начал борьбу под номером 57 в скиатлоне на дистанции 15 км классическим стилем и 15 км — вольным стилем. Армянский лыжник занял 47-е место. Всего финишную черту пересекли 49 спортсменов, 21 выбыли из борьбы.

В этой гонке олимпийским чемпионом стал член команды Олимпийского комитета России Александр Большунов, преодолев конкуренцию с результатом 1:16:09.

Россиянин Денис Спицов занял второе место, а Ливо Нисканен из Финляндии завоевал бронзовую медаль.

8 февраля Катя Галстян соревнуется в спринте, а 10 февраля Галстян и Ангелина Мурадян соревнуются в гонках в классическом стиле на 10 км. Для Микаела Микаеляна день соревнований в классическом забеге на 15 км - 15 февраля.

Другие представители Армении на зимних Олимпийских играх — фигуристы Тина Карапетян—Саймон Прулкс-Сенекал стартуют 12 февраля.