В США число смертей от коронавируса превысило 900 тысяч человек

В США с начала эпидемии коронавируса зафиксировано 900 тысяч 334 случая смерти от заболевания.

Как сообщает Арменпресс, об этом свидетельствуют официальные данные Университета Джона Хопкинса.

При этом треть смертей от коронавируса во всем мире приходится на США.

В целом в США заразились76.2 млн человек. В результате распространения штама omikronза последние четыре месяца число заразившихся более 17 миллионов человек