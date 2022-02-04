Более 50 конгрессменов США призвали Байдена остановить продажу Турции истребителей F-16

Двухпартийная группа, состоящая из более чем 50 конгрессменов США, присоединилась к сопредседателю Комиссии по вопросам Армении в Конгрессе Фрэнку Паллоне и сопредседателю Комиссии по вопросам Греции Гасу Билиракису в оказании давления на госдепартамент и министерство обороны США с целью блокирования продажи американских истребителей нового поколения F-16 и комплектов для их модернизации режиму президента Турции Эрдогана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки.

«Мы настоятельно призываем вас отклонить запрос Турции на новые F-16 и комплекты для их модернизации, а также принять немедленные меры, чтобы привлечь к ответственности режим Эрдогана. Соединенные Штаты не должны оказывать дальнейшую поддержку вооруженным силам Турции до тех пор, пока президент Эрдоган не предпримет ощутимых шагов, чтобы остановить свое дестабилизирующие действия и нарушения международного права внутри страны и за рубежом. Прецедент показывает, что он не изменит своего поведения, пока Соединенные Штаты не используют все свои дипломатические инструменты, включая адресные экономические санкции», - говорится в письме конгрессменов от 4 февраля, адресованном госсекретарю Энтони Блинкену и министру обороны Ллойду Остину.

Письмо в администрацию Байдена подписали конгрессмены Джейк Очинклосс, Тони Карденас, Джуди Чу, Дэвид Сесил, Джим Коста и другие.

29 сентября 2020 года турецкий истребитель F-16 сбил в воздушном пространстве Армении самолет Су-25 ВВС Армении, пилот которого, к сожалению, погиб.