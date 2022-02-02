Фильм, посвященный памяти героев, павших в Арцахской войне, выйдет на экраны 10 февраля

В память о героях, погибших в 44-дневной Арцахской войне, снят фильм «Зов крови».

Как передает «Арменпресс», режиссер художественного фильма Армен Даллакян на состоявшейся 2 февраля пресс-конференции отметил, что фильм снят на основе реальных событий. Он рассказал, что идея создания фильма родилась еще во время четырехдневной Апрельской войны. Была написана пьеса, потом по ней сняли художественный фильм.

«Когда я встретил матерей погибших, когда они рассказали о подвигах своих героев, увидел реальные, полные жизни кадры в телефонах этих героев, решил снять фильм», - рассказал режиссер.

Актеры, сыгравшие главных героев фильма, Алина Аветисян, Ивета Едигарян, Ашот Варданян и Артур Ватян, рассказали, что ожидается на премьере 10 февраля, о реальных фактах, на основании которых был снят фильм, рассказали о персонажах фильма.

Режиссер заверил, что после окончания фильма будут показаны документальные кадры, которые ему предоставили родители героев. «Смысл фильма в том, что армянский воин не становится на колени, а если и становится, то только в церкви, перед Богом», - отметил режиссер.

Он рассказал, что съемки фильма, длившиеся пять месяцев, проходили в Ереване и в Армавирской области. 10 февраля он выйдет на экраны всех кинотеатров Еревана, с 1 марта - регионов. Затем его покажут в Грузии и в России. Ведутся работы по показу фильма в Испании.