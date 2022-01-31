Театр «Амазгаин» в Иране на фестивале «Фаджр» представит спектакль «Сако из Лори»

Театр «Амазгаин» им. Соса Саркисян в рамках празднования 30-летия установления армяно-иранских дипломатических отношений в Тегеране и в Исфагане покажет одноименную пьесу Ованнеса Туманяна «Сако из Лори».

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» художественный руководитель театра Нарине Григорян сообщила, что они примут участие в фестивале «Фаджр», который пройдет в Иране с 6 по 15 февраля. «Мы будем в Иране с 6 по 11 февраля. Мы также для армянской общины сыграем спектакль «Сако из Лори». Мы отправляемся в тур при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА», - сказала Наринэ Григорян.

Она отметил, что в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами состоится ряд мероприятий. Иранский режиссер Йонас Мохаммади в сотрудничестве с посольством Ирана в Армении уже снял фильм «6.60», который вскоре будет представлен зрителям. Режиссер Анаит Абад ставит иранский эпос, в театре «Амазгаин» состоятся театрализованные чтения иранских пьес. Они обратятся к произведениям современных драматургов, также представят и «Шахнаме» Фирдуси.

«Иран - мощная страна с древней культурой и цивилизацией. Мы, в основном, знаем лишь иранских туристов, но нам необходимо знать культуру Ирана, которая весьма разнообразна, глубока и интересна. Я ее очень ценю. На мой взгляд, культуру соседей надо знать хорошо, - подчеркнула Наринэ Григорян.

Говоря о премьерах, предстоящих в театре «Амазгаин» в 2022 году, художественный руководитель сообщила, что будет поставлен спектакль по книге Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков», режиссером которой является она сама. Приглашенный режиссер Арман Ншанян поставит пьесу Нила Саймона «Заблудившиеся в Нью-Йорке», Татевик Мелконян - произведение Жана Ануя «Оркестр», Гор Маргарян совместно с труппой «Агора» - пьесу «Воссоединение двух Корей» Жоэла Бомры.

В Гюмри совместно с Государственным драматическим театром им. В. Ачемяна будет поставлен спектакль Уильяма Гибсона «Чудотворец». Режиссер спектакля - Николай Цатурян. Он вначале будет показан в гюмрийском театре, а затем и в «Амазгаин».

Нарине Григорян подчеркнула, что год будет насыщенным, программ много. Она надеется, что ничто не помешает реализации их начинаний, а в следующем году они примут зрителей в новом здании театра, строительство которого все еще продолжается.

Анжела Амбарцумян