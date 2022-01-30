Пожарные-спасатели потушили пожары, вспыхнувшие на территориях общей площадью 16,5 кв/м

Национальный центр кризисного управления спасательной службы МЧС РА с 27 по 29 января получил 6 сигналов о пожарах в зданиях (дом, вагон-времянка, хлев и т.д.) и транспортных средствах, вспыхнувших в разных районах республики.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, пожары вспыхнули в городах: Севан - Гегаркуникской области, Раздан - Котайкской области, Армавир - Армавирской области, в селе Веришен Сюникской области и на автодороге Кохб-Бердаван -Тавушской области.

Прибывшие на место пожарные-спасатели потушили пожары на вышеуказанных территориях (в общей сложности – 16,5 кв. м) и в транспортных средствах.