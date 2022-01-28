Азербайджан пока не уточнил, какая часть предложений армянской стороны для него неприемлема. Мирзоян
Азербайджан пока не уточнил, какая часть предложений армянской стороны, направленных на деэскалацию ситуации, снижение напряженности, повышение уровня безопасности и стабильности в пограничной зоне Армения- Азербайджан, для него неприемлема.
Как передает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян в беседе с журналистами 28 января в пантеоне Ераблур.
«У нас пока нет уточнений, разъяснения пока уточняются. Идет постоянная дискуссия, она продолжается непрерывно. Сейчас мы пытаемся получить разъяснения, какая часть недопустима, на каком основании,и соответственно - какие новые решения могут быть найдены?", - сказал Мирзоян.
14 января министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что у армянской стороны есть новые предложения комиссии по демаркации армяно-азербайджанской границы, которые Россия передаст Баку. «Вчера я связался с армянским коллегой, у которого есть новые предложения. Мы передадим их в Баку. Мы должны заставить комиссию работать как можно быстрее», — сказал Лавров.
Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян во время встречи с правительством в Национальном Собрании 19 января подтвердил, что армянская сторона подготовила пакет мер, направленных на деэскалацию ситуации, снижение напряженности, повышение безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе, и передала их как российской стороне, так и партнерам и Азербайджану —при посредничестве России.
Затем последовали заявления Азербайджана о неприемлемости для Баку предусловий Еревана по демаркации, после чего последовало заявление МИД Армении о том, что у армянской стороны нет предусловий для демаркации, речь идет о достигнутых договоренностях.
«У армянской стороны нет предусловий для демаркации. Мы говорим о соглашениях.
В трехстороннем заявлении, опубликованном премьер-министром Республики Армения, президентами Азербайджанской Республики и Азербайджанской Республики в Сочи 26 ноября, говорится, что стороны договорились «предпринять шаги для повышения безопасности и стабильности на азербайджано-армянской границе и достичь формирования двусторонней комиссии по делимитации и демаркации".
Эта договоренность была подтверждена, и 14 декабря в ходе трехсторонней встречи лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета достигнута договоренность оботходе войск. Соответственно, предложения армянской стороны касаются не предварительных условий, а реализации достигнутых договоренностей. Республика Армения считает, что в соответствии с вышеупомянутыми договоренностями в ближайшее время должен начаться процесс демаркации», - сказал Арменпресс пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.
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